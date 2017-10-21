Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan flaş Suriye açıklaması /21 Ekim 2017 22:50

Trump'tan flaş Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti. Trump'ın Suriye konusunda "Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz" sözleri dikkat çekti.

SHABER3.COM

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka’nın IŞİD’den temizlendiğini bildirdi. Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, “DSG ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (IŞİD) başkenti olarak ilan ettiği Rakka’yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri IŞİD’den temizledi” ifadesine yer verdi.

‘YEREL GÜÇLERİ DESTEKLEYECEĞİZ’

Sputnik’te yer alan haberi göre; Rakka’nın geri alınmasının IŞİD’e karşı mücadelede ‘kritik bir dönüm noktası’ olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti: “Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye’deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek sığınmacıların evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız.”

Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına IŞİD’i ‘bitireceğini’ vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan flaş Suriye açıklaması Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:54