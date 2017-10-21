Trump'tan flaş Suriye açıklaması

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka’nın IŞİD’den temizlendiğini bildirdi. Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, “DSG ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (IŞİD) başkenti olarak ilan ettiği Rakka’yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri IŞİD’den temizledi” ifadesine yer verdi.







‘YEREL GÜÇLERİ DESTEKLEYECEĞİZ’





Sputnik’te yer alan haberi göre; Rakka’nın geri alınmasının IŞİD’e karşı mücadelede ‘kritik bir dönüm noktası’ olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti: “Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye’deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek sığınmacıların evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız.”





Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına IŞİD’i ‘bitireceğini’ vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.