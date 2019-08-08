Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Çin'le ticaret savaşı yorumu: Birilerinin onlara dur demesi gerekiyor /08 Ağustos 2019 10:18

Trump'tan Çin'le ticaret savaşı yorumu: Birilerinin onlara dur demesi gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.

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Trump'ın 300 milyarlık Çin malına 1 Eylül’den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemesinin ardından, geçen hafta ABD borsalarında yüzde 3’ü bulan seviyelerde düşüş gözlemlenmişti.

Çin'in döviz kurları üzerinde manipülasyon yaptığını kabul ettiğini belirten Trump "Bizim ekonomimiz çok iyi ancak ticari duruma bakacak olursak Çin şu anda çok kötü gidiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Trump birçok firmanın Çin'i terk ettiğini söyledi. Trump, Çin'in ABD'nin üzerine adeta demir attığını ve adaletsiz ticaret anlaşmalarıyla kendilerini öldürdüklerini belirterek "Birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor. Çin yıllardır (ABD'den) milyarlarca dolar aldı götürdü, fikri mülkiyet haklarımızı çaldı ve çiftçilerimizi hedef aldı. Tüm bunlar sona eriyor ve artık bunu anladılar." diye konuştu.

Trump, piyasaların tepkisinin beklendiğini kaydederek "Çin'e karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çin, 25 yıldır bizi iflasa sürüklüyor. Başkan olarak bu konuda daha önce bir şeyler yapmalıydım. Siz hikayeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Şu anda biz zirvedeyiz. ABD'ye para akıyor. Biz güçlü şirketlere sahibiz ancak Çin para kaybediyor. Birçok şirket gümrük tarifeleri sebebiyle Çin'den kaçıyor. Biz şu anda çok iyi durumdayız." dedi.

Trump'ın geçen haftaki açıklamaları sonrası Pekin yönetimi ABD'den tarım ürünleri ithalatını durduracağını açıklamış, Çin'in para birimi Yuen, 10 yıldan sonra ilk kez dolar karşısında kritik görülen yedi seviyesine gerilemişti.

Wall Street, Yuen’daki düşüşün ardından 2019’un en kötü gününü yaşarken, Çin Merkez Bankası salı günü yaptığı açıklamada Washington’un bu adımının uluslararası finans piyasalarındaki düzeni alt üst edeceğini ve finans piyasalarında kaosa neden olacağı uyarısında bulundu.

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