Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması /17 Kasım 2018 15:59

Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump: "Dışişleri Bakanı Pompeo ve CIA ile görüşeceğim"

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini duyuruldu.
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