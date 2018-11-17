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Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
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Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
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17 Kasım 2018 15:59
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump: "Dışişleri Bakanı Pompeo ve CIA ile görüşeceğim"
SHABER3.COM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini duyuruldu.
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