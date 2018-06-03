Trump'tan Beyaz Saray'da iftar yemeği

Amerikan medyasında yer alan ve üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberde, Trump'ın çarşamba akşamı iftar yemeği vereceği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kimlerin iftar yemeğine davet edildiğine ilişkin değerlendirme de yapılmadı.





20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, önceki yıllarda düzenli olarak Beyaz Saray'da düzenlenen iftar yemeği geleneğinden ayrılarak geçen yıl Beyaz Saray'da iftar vermemişti.





Trump, başkanlığı döneminde ABD'deki İslamofobik olayların artması dolayısıyla Amerikalı Müslümanlar ve Kudüs kararı gibi adımları sebebiyle de uluslararası arenada Müslümanlar tarafından eleştiriliyor.