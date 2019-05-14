Trump'tan 2'nci iftar yemeği

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.





Beyaz Saray'da verilen iftara, Müslüman ülkelerin Washington D.C.'de görevli diplomatik temsilcileri katıldı.





İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.





TRUMP: BU EV SAHİPLİĞİ BENİM İÇİN BİR ONURDUR





Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.





Beyaz Saray'da verilen iftar yemeğine Müslüman ülkelerini diplomatları davet edildi.





BILL CLINTON DÖNEMİNDE BAŞLAYAN GELENEK





ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.





20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.







