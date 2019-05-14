Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan 2'nci iftar yemeği /14 Mayıs 2019 11:18

Trump'tan 2'nci iftar yemeği

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı münasebetiyle Beyaz Saray'da iftar daveti verdi. İftar yemeğine Müslüman ülkelerin Washington D.C.'de görev yapan büyükelçileri katıldı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

Beyaz Saray'da verilen iftara, Müslüman ülkelerin Washington D.C.'de görevli diplomatik temsilcileri katıldı. 

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.

TRUMP: BU EV SAHİPLİĞİ BENİM İÇİN BİR ONURDUR

Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da verilen iftar yemeğine Müslüman ülkelerini diplomatları davet edildi.

BILL CLINTON DÖNEMİNDE BAŞLAYAN GELENEK

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan 2'nci iftar yemeği Sonraki Haber >>

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Ralli Pilotu kaza yaptı

Ralli Pilotu kaza yaptı

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:34