Samanyolu Haber /Gündem / Trump'la görüşmek için tam saha pres /22 Ocak 2017 14:25

Trump'la görüşmek için tam saha pres

ABD karşıtı söylemlerini eski Başkan Obama ve Ankara Büyükelçisi John Bass'a boca eden hükümet, Trump'la görüşebilmek için yoğun kulis yürütüyor

Trump Towers açılışından ABD Başkanlık seçimine...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın kabine adayları ile görüşmesine ilişkin olarak, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar” dedi.

Washington’daki törende Türkiye’yi temsil eden Çavuşoğlu, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, yeni Başkan Trump’ın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının konuşulduğu yönündeki soruya Bakan Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi:

“Başkan’ın yakın ekibiyle yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede iki başkanı bir araya getirmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk. İki başkan bir araya gelecek, bir yol haritası belirleyeceğiz. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek ve işbirliğimizi artırmak için bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz.”

TRUMP'I HEDEF ALMIŞTI
Trump'un söylemlerine daha önce tepki gösteren Erdoğan 2 sene önce açılışını yaptığı İstanbul'daki Trump Towers binasıyla ilgili Erdoğan, "O markayı aslında binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım oranın açılışını yaptım" demişti. 
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