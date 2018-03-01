Trump'ın yakın danışmanlarından biri daha gitti









29 yaşındaki eski manken Hicks, Trump'ın en uzun süre görev yapan danışmanlarından biriydi.





Hicks'in çalışma arkadaşlarına 'Beyaz Saray'da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirdiğini' söylediği belirtildi.





Hicks, geçen Ağustos ayında Anthony Scaramucci'nin istifasından sonra Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğü görevine getirilmişti. Hicks, Trump başkan olduğundan bu yana bu görevi yapan dördüncü kişiydi.





Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Hicks'in ne zaman yönetimden ayrılacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi.





Trump: Hope'u özleyeceğim

ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" dedi.





Sanders, Trump'ın en sadık danışmanı Hicks'in istifasının Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadeyle ilgili olmadığını da dile getirdi.





Komiteye verdiği ifadede, Hicks'in ABD Başkanı Trump'a arada 'küçük yalanlar söylediğini itiraf ettiği' haberleri çıkmıştı.





Ama Hicks, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasının incelendiği soruşturmaya ilişkin yalan söylediği iddialarını reddetti.





Hicks, soruşturmanın en kilit isimlerinden biri olarak görülüyor.





Yaklaşık dokuz saat süren ifadesinde Hicks'in 2016'da Trump'ın seçim kampanyası üyeleri ile bir Rus avukat arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili Komite üyelerine karşı sıkı bir savunma yaptığı bildiriliyor.