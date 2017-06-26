Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın vize yasağı için flaş karar /26 Haziran 2017 19:31

Trump'ın vize yasağı için flaş karar

AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali'den gelen kişilere ilişkin bir seyahat yasağı koymuştu.

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Yüksek Mahkeme'nin kararı Trump cephesinde bir zafer olarak kabul edildi. Yüksek Mahkeme'nin vize yasağının kısmen uygulamaya geçmesine yönelik iznine rağmen, konuya ilişkin davanın mahkemece görüşüleceği ifade edildi. 

Trump'ın yasağı 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu. 

TRUMP'TAN İLK YORUM

Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin seyahat yasağı ile ilgili kararını takdirle karşıladığını belirterek, kararı ulusal güvenlik açısından bir 'zafer' olarak nitelendirdi.
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