Trump'ın vize yasağı için flaş karar

Yüksek Mahkeme'nin kararı Trump cephesinde bir zafer olarak kabul edildi. Yüksek Mahkeme'nin vize yasağının kısmen uygulamaya geçmesine yönelik iznine rağmen, konuya ilişkin davanın mahkemece görüşüleceği ifade edildi.







Trump'ın yasağı 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu.





TRUMP'TAN İLK YORUM





Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin seyahat yasağı ile ilgili kararını takdirle karşıladığını belirterek, kararı ulusal güvenlik açısından bir 'zafer' olarak nitelendirdi.