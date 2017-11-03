Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın Twitter hesabını kapatılar /03 Kasım 2017 09:17

Trump'ın Twitter hesabını kapatılar

Twitter'ın bir çalışanı, işinin son günü ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabını 11 dakikalığına kapattı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı.

Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirildi.

Başkan Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı.

Daha sonra ise Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bir Twitter çalışanından kaynaklanan bir sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İŞTEKİ SON GÜNÜ OLAN BİR ÇALIŞANIMIZ KAPATMIŞ"

Twitter'dan yapılan ikinci açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Ancak şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.

"O KAHRAMAN KİM?"

Attığı tweetleri ile meşhur olan Trump'ın hesabının kapanması ise sosyal medyada büyük ilgi yarattı.

Ünlü internet sitesi Mashable, attığı tweetinde, "Gizemli kahraman, sen kimsin? Amerika sana teşekkür etmek istiyor" dedi.
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