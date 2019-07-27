Trump'ın önündeki fotoğraf!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaların teslim almasına Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nasıl bir mukabelede bulunacağı 1 Ağustos'ta belli olacak.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müeyyide ihtimaline karşı ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği dosyada Boeing ile imzalanan 11 milyar dolarlık sipariş mukavelesinin fotoğrafı da var.





BOEING SİPARİŞİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?





Erdoğan önceki gün Boeing siparişini iptal edebileceklerini, başka bir çıkış yolu bulacaklarını belirtmişti.





Havacılık sitesi avia.ru'nun genel yayın yönetmeni Roman Gusarov, Türkiye'nin Boeing uçaklarının alternatifini kolayca bulabileceğini ve sipariş iptalinin Boeing'e pahalıya patlayacağını söyledi.







Sputnik'e mülakat veren Gusarov, "Türkiye ve ABD karşılıklı ekonomik müeyyide uygularsa Ankara'nın elinde Avrupa'da üretilen Airbus'lar gibi bir alternatifi her zaman var. Bu uçaklar, Amerikan uçaklarının hiçbir şekilde gerisinde değil. Aksine bazı uzmanlara göre Airbus, bazı açılardan Boeing'in önünde." dedi.





22 EYLÜL 2017: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın Boeing’e sipariş ettiği 40 uçaklık imza törenine katıldı. Dreamliner 787-900 tipi yolcu uçaklarının sipariş mukavelesine THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı (sağda) ve Boeing Başkan Yardımcısı Fariba Alamdari imza attı.



"BOEING MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDER "







Türkiye'nin Boeing'den vazgeçmesi halinde ciddi bir kayıp yaşamayacağının iddia eden Gusarov, Ankara'nın bu hamleyle Amerika'nın muhtemel müeyyidelerine sert bir cevap vereceği görüşünde.





Misilleme halinde Boeing'in milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşayacağına işaret eden Rus uzman, "Tek koridorlu modern bir Boeing 737'nin fiyatı 2 milyar doların üzerinde. Yani Boeing'in sadece satıştan milyarlarca dolarlık kaybı olacak." değerlendirmesinde bulundu.





ERDOĞAN: OSAKA'DA TRUMP'A SÖYLEDİM





Erdoğan dün il başkanları toplantısında, "Sayın Trump'a Osaka'da onu söyledim, 'Sizden Patriot almadıysak da 100 yeni nesil Boeing alıyoruz. Bu alışveriş değil mi? Bu yeni nesil Boeing'in birisi geldi. Ödemesini yapıyoruz. Böyle giderse bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullanmıştı.