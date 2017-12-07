Trump'ın kararına dünyadan tepkiler geldi...

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen “ABD Başkanı Trump, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıyacak ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıyacak” iddiaları gerçek oluyor…
Başta Türkiye, Filistin, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da sert bir dille karşı çıktığı bu gelişmenin ardından herkes Trump’ın açıklamasını bekliyordu.
TANIMAMAK BARIŞI GECİKTİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI”
Bölgede sadece İsrail’in desteklediği bu karara itiraz edenler arasında yer alan Katolik aleminin ruhani lideri Papa bile bölgedeki mevcut durumun korunması gerektiğini dile getirirken Trump bugün, “Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı” ifadesini kullandı. Trump, kabinesine konuyla ilgi verirken İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıyacağını söyledi. Trump, “Bence bu geç kalınmış bir karardı. Birçok başkan bir şey yapmak istediklerini söyledi ama bir şey yapmadı” dedi.
BM: İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK
Trump’ın açıklamasının ardından ilk açıklamalar İsrail’den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Herhangi bir barış anlaşmasında Filistinliler Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak eklemeliler” derken diğer ülkelerin büyükelçiliklerinin de Kudüs’e taşınması gerektiğini söyledi.
Netanyahu, Trump’ın açıklamasını “Tarihi” olarak yorumlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karara sert tepki gösterdi. Macron, Trump’ın tek taraflı kararının yanlış olduğunu ve Fransa’nın bunu desteklemeyeceğini söylerken, “Taraflar sakin olmalı. Kudüs’ün statüsüne İsrail ve Filistinliler müzakere ederek karar vermeli” ifadesini kullandı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler’den de çok sert bir yanıt geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İki devletli bir çözümün alternatifi yok. Bir B Planı yok” dedi.
Ankara da Trump’ın açıklamalarına sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı kararı kınarken, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sorumsuzluk” ifadesi kullanıldı. İbrahim Kalın bu kararı tanımadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir” yazdı.
Mısır da Trump’ın açıklamalarına tepkiyle yaklaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Trump’ın bu hamlesini kabul etmediklerini duyurdu. İran da Trump’a hızla tepki gösteren ülkelerden biri oldu. Tahran yönetimi, ABD’nin bu kararının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söylerken ciddi bir şekilde kınadıklarını aktardı.