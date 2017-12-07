Trump'ın kararına dünyadan tepkiler geldi...

BM: İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK

Trump’ın açıklamasının ardından ilk açıklamalar İsrail’den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Herhangi bir barış anlaşmasında Filistinliler Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak eklemeliler” derken diğer ülkelerin büyükelçiliklerinin de Kudüs’e taşınması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Trump’ın açıklamasını “Tarihi” olarak yorumlarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karara sert tepki gösterdi. Macron, Trump’ın tek taraflı kararının yanlış olduğunu ve Fransa’nın bunu desteklemeyeceğini söylerken, “Taraflar sakin olmalı. Kudüs’ün statüsüne İsrail ve Filistinliler müzakere ederek karar vermeli” ifadesini kullandı.





Öte yandan Birleşmiş Milletler’den de çok sert bir yanıt geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İki devletli bir çözümün alternatifi yok. Bir B Planı yok” dedi.





Ankara da Trump’ın açıklamalarına sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı kararı kınarken, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sorumsuzluk” ifadesi kullanıldı. İbrahim Kalın bu kararı tanımadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “ABD yönetiminin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir” yazdı.







