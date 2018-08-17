Trump'ın istediği askeri geçit töreni ertelendi

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning tarafından yazılı açıklamada, söz konusu törenin Beyaz Saray'la da mutabık kalınarak 2019 yılı içinde yapılacağı kaydedildi.

Manning açıklamasında doğrudan bir gerekçe ortaya koymazken, söz konusu erteleme, ABD medyasında 'geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına' bağlandı.

MALİYETİNİN 92 MİLYON DOLAR OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Albay Manning'in açıklamasından kısa süre önce Associated Press (AP), Trump'ın çok istediği askeri geçit töreninin federal hükümete maliyetinin 92 milyon doları bulacağını iddia etti.

ABD'li yetkililer daha önce Kongre'ye verdikleri bilgide bu rakamın 10 ila 30 milyon dolar arasında olacağını ifade etmişti.

Son olarak mart ayında konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Pentagon, Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği törenin 10 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Ancak Manning yaptığı açıklamada " İlk başta 10 Kasım 2018 tarihini hedeflemiştik ancak şimdi 2019'da bu konudaki olanakları araştırma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.





Pentagon sözcüsü Yarbay Jamie Davis de daha önce yaptığı açıklamada Pentagon'un geçit töreni için hazırlıklarının 'devam ettiğini ve nihai ayrıntıların hala geliştirildiğini' belirtmişti.





ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 5 unsurunun da (Kara, Donanma, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik) yer alması bekleniyor. Ayrıca savaş uçaklarının da törende alçak uçuş yapması planlanıyor.



