Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın ekibinden biri daha görevi bırakıyor /09 Aralık 2018 10:20

Trump'ın ekibinden biri daha görevi bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin yıl sonuna görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "John Kelly, yıl sonuna doğru ayrılacak" dedi. Beyaz Saray Genel Sekreteri için "Harika bir adam." ifadesini kullanan Trump, Kelly'nin yerine kimin geleceğini ise daha sonra açıklayacağını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Kelly'nin yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Nicholas Ayers'in getirileceği iddia edildi.

ABD ordusundan emekli Kelly, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından İç Güvenlik Bakanı olarak atanmış, temmuz ayında Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine getirilmişti.
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