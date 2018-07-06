Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın ekibinden bir kişi daha istifa etti... /06 Temmuz 2018 01:53

Trump'ın ekibinden bir kişi daha istifa etti...

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anılan Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinden Pruitt'in istifasını kabul ettiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Pruitt'in görevi süresince "olağanüstü" bir başarı gösterdiğini kaydeden Trump, "Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt'in istifasını kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Trump, Pruitt'in yerine Çevre Koruma Ajansı Başkan Yardımcısı Andrew Wheeler'ın geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu.

ABD basını son 3 ay içerisinde Çevre Koruma Ajansında yolsuzluk olduğu yönünde haberler yapmış ve Trump'a yakınlığıyla bilinen FOX TV, Pruitt'in görevden alınması gerektiğini savunmuştu.
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