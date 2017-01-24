Trump'ın bakanı adayı ilk onayı bir oy farkla aldı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Pazartesi günü yapılan oylamada, Tillerson'ın adaylığı 10'a karşı 11 oyla onaylandı.







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Komitede 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye bulunuyor. Oylamada üyeleirn bağlı bulundukları partinin çizgisine göre oy kullandığı görülüyor.





Dünyanın en değerli halka açık şirketi enerji devi ExxonMobil'in eski Başkanı ve CEO'su Tillerson'ın yeni görevine başlaması için Senato'nun genel kurulundan da onay alması gerekiyor. Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçiler elinde tutuyor.





Komite'deki görüşmeler sırasında, Cumhuriyetçi Marco Rubio, Tillerson'ı Rusya'ya karşı yumuşak davranmakla suçlamıştı.





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64 yaşındaki Texaslı Tillerson'ın adaylığının bir oy farkla onaylanmasının Rubio'nun itirazını geri çekmesi sayesinde olduğu belirtiliyor.

Tillerson'ın dışişleri bakanlığına adaylığını eleştirenler, ünlü işadamının kurumsal çıkarları ulusal çıkarların önüne koymasından duydukları kaygıları dile getirirken, bu adaylığı destekleyenler ise uluslararası alanda dünya devletleriyle şirketi adına birçok anlaşmaya imza atmış olmasından dolayı ABD dış politikasına da taze bir soluk kazandıracağını düşünüyor.