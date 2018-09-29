Samanyolu Haber /Gündem / Trump'ın Anayasa Mahkemesi için önerdiği aday ilk turu geçti /29 Eylül 2018 11:50

Trump'ın Anayasa Mahkemesi için önerdiği aday ilk turu geçti

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi için aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh’ın üyeliğini onadı. Genel kurulda da onaylaması halinde üç kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edilen Kavanaugh, en yüksek adli makamın üyeliğine atanacak.

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BBC Türkçe’nin haberine göre komisyonun 11 Cumhuriyetçi üyesinin tamamı Kavanaugh’ın adaylığı lehinde, 10 Demokrat üyenin tamamı da aleyhinde oy kullandı.


Komisyonda ifade veren Palo Alto Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, Kavanaugh’ı cinsel saldırıyla suçlamıştı. Ford, 1982’de Kavanaugh’ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve “Belki de kazayla beni öldürebilirdi” demişti.

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh’ı kendilerine 1980’li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor. İddialar için “Hesaplı bir siyasi darbe” diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddediyor.


FBI da soruşturacak, son kararı Senato verecek
Kavanaugh’nun göreve resmen başlayabilmesi için senato genel kurulunda da onaylanması gerekiyor. Gelecek hafta yapılması planlanan oylama çağrılar üzerine bir hafta ertelendi.

Kavanaugh’yla ilgili iddiaları Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturacak. Demokratlar, FBI’n araştırması için komisyondaki oylamanın ertelenmesini istemiş, ABD Barolar Birliği de bu talebe destek vermişti. Cumhuriyetçilerin senatodaki lideri Mitch McConnell, genel kuruldaki oylamanın en erken salı yapılabileceğini söylemişti.

100 üyeli senatoda Cumhuriyetçilerin 51 üyesi var. Kavanaugh atanması halinde, Yüksek Mahkeme’nin ömür boyu görevde kalacak dokuz üyesinden biri olacak.
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