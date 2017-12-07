Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın açıklamasından sonra Filistin'de sokaklar karıştı /07 Aralık 2017 16:51

Trump'ın açıklamasından sonra Filistin'de sokaklar karıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasının ardından Filistinlilerin Batı Şeria'da sokağa dökülmesiyle İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalar çıktı.

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Gazze'de Hamas'in intifada çağrısına koşut Batı Şeria'da Filistinli örgütler genel grev, siyasi partiler de çatışma pahasına protesto gösterileri çağrısı yaptı. Batı Şeria ve Gazze'deki camiler de protesto çağrılarına katıldı.
RAMALLAH, EL HALİL, BEYTÜLLAHİM KARIŞTI

Genel grevle birlikte eğitimden alışveriş ve ticarete dek gündelik hayatın durduğu Batı Şeria'da gençler sokağa döküldü. Ramallah, El Halil, Beytüllahim'de taş atıp lastik yakarak barikat kuran Filistinlilere İsrail asker ve polisleri müdahale etti
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