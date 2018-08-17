Trump'ın açıklaması sonrası dolar yeniden yükselmeye başladı

Dolar fiyatında düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. BDDK, TCMB, SPK ve bankaların piyasaya yönelik aksiyon ve demeçlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla iyimserlik bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.

TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.





Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.





Uzmanlar bu düşüşte Katar başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu







