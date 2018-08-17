Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump'ın açıklaması sonrası dolar yeniden yükselmeye başladı /17 Ağustos 2018 09:46

Trump'ın açıklaması sonrası dolar yeniden yükselmeye başladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımların gelebileceğinin sinyalini vermesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da yaptığı açıklamalar sonrası dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Dün 5.70 seviyesinde seyreden kur, bugün yeniden 5.85'i gördü.

SHABER3.COM

Dolar fiyatında düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. BDDK, TCMB, SPK ve bankaların piyasaya yönelik aksiyon ve demeçlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla iyimserlik bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.
TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.

Uzmanlar bu düşüşte Katar başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu


Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL'de iyimserlik de kuvvetlendi. Kur açıklamaların ardından dün günün en düşük seviyesi olan 5.70'in altını test ettikten sonra tepki alımlarıyla 5.75 civarına yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan papaz Bunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermesiyle kur yeniden yükselişe geçti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, Brunson'ı büyük bir vatansever rehine' olarak nitelendirdi.


5.80 seviyesindeki kur açıklamalar sonrası sığ piyasa yeniden 5.85 TL üzerine yükseldi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın açıklaması sonrası dolar yeniden yükselmeye... Sonraki Haber >>

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:45