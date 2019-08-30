O poz Trump'a mesaj mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşme "Washington'a verilen bir mesaj" diye yorumlandı.







Ziyaretle ilgili manşete çıkan gelişme Türkiye'nin Rusya'dan F-35'lerin muadili olarak görülen SU-57 savaş uçaklarını satın alabileceğine ilişkin verdiği mesaj oldu.





MEKÂN KADAR ZAMANLAMA DA ÖNEMLİ!





İki liderin Kremlin ya da Putin'in yazlık konutunun bulunduğu Soçi yerine MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın yapıldığı Moskova yakınlarındaki Jukovskiy Uluslararası Havalimanı'nda bir araya gelmeleri gündemlerinin Suriye'de son dönemde artan gerginlik ile sınırlı olmadığını gösterdi.





Görüşmenin mekanı kadar zamanlaması da önemliydi.





İki lider, S-400 sistemlerine ait ikinci bataryanın Ankara'ya taşınmaya başladığı gün bir araya geldiler ve basına yaptıkları açıklamalarda bu gelişmeyi savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geldiği noktayı vurgulamak için değerlendirdiler.





Açılışta konuşan Erdoğan, havacılık alanındaki sinerjinin Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da derinleştireceğine vurgu yaptı ve fuarı gezisi sırasından Rusya'nın geliştirdiği en ileri savaş uçağı olarak görülen Su-57'i 'alıcı gözle' inceledi.





SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI MOSKOVA'DA KALDI





Erdoğan, ortak basın toplantısında, savunma sanayi alanında Rusya ile dayanışma içinde olmak istediklerini kaydederken, ortak projeleri görüşmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i Moskova'da bıraktığını açıkladı.





Erdoğan'ın açıklamalarından bir gün sonra, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ve Türkiye'nin SU-35 ve SU-57 uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunu görüşmeye başladıklarını teyit etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da ilk olarak MAKS-2019 fuarının açılışına katılarak Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak açıklama yaptı.







ABD'YE MESAJ MI VERİLİYOR?





Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmasının ardından birçok kez gündeme gelen SU-57 alternatifi ilk kez Türkiyeli yetkililer tarafından bu ziyarette dile getirilmiş oldu.





Rusya makamlarının dediği gibi henüz resmi bir başvuru yapılmamış olsa da savunma sanayi yetkililerinin konuyu gündemlerine alması önemli bir aşama olarak değerlendirildi.





Ankara'daki diplomatik kaynaklara göre, iki gün önceki Moskova ziyaretinde Erdoğan'ın SU-57 başta olmak üzere Rus yapımı gelişmiş silah sistemlerine dönük ilgisi ilk aşamada Washington'a verilmiş bir mesaj.





BBC Türkçe'nin haberine göre, diplomatik kaynaklar, Erdoğan'ın SU-57 savaş uçağının önünde verdiği pozun Türkiye'yi F-35 projesinden çıkartma yönünde karar alan, ancak bunu resmi bir şekilde henüz bildirmemiş olan ABD'ye verilmiş bir mesaj olduğunda birleşiyorlar.





"ALTERNATİF ARARIZ, FAKAT BUNU TERCİH ETMEYİZ"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Talin'de Estonyalı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklama da ABD'ye verilen mesajı somutlayan bir gelişme olarak görüldü: "Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz."





Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 alım kararını acil savunma ihtiyacının karşılanması gerekliliği üzerine aldığına işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Obama yönetiminin Patriot konusunda yaptığı hatayı yapmaması ve F-35 satışının gerçekleştirilmesi çağrısını da bu şekilde vermiş oldu.





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