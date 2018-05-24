Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a kötü haber: Artık Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek /24 Mayıs 2018 11:19

Trump'a kötü haber: Artık Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

ABD'de federal bir yargıç, Trump'ın Twitter'daki bazı kullanıcıları engellemesinin ayrımcılık sayılacağı ve Anayasaya aykırı olduğu yönünde karar verdi

SHABER3.COM

New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald, Trump'ın Twitter kullanımıyla ilgili davada kararını açıkladı.

TRUMP'IN HESABI KAMUSAL ALAN SAYILDI


 
Yargıç Buchwald, ABD Başkanı olarak Trump'ın Twitter hesabının kamusal bir alan olduğuna, buradaki tüm açıklamaların herkese açık olması gerektiğine ve bazı kullanıcıların engellenmesinin Anayasanın 1. maddesine aykırılık teşkil edeceğine hükmetti.

Yargıç, kararında, Anayasal olarak hiç kimsenin görüşlerini açıklama hakkından mahrum bırakılamayacağını, bu sebeple Trump'ın bazı takipçilerini engellemesinin yasal dayanağı olmadığını belirtti.

Kararla ilgili henüz Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığından bir açıklama yapılmadı.


 
Dava ilk olarak 'Knight Foundation' adlı vakıf tarafından, Trump'ın engellediği 7 Amerikan vatandaşı adına New York'ta açılmıştı.

Trump, başkan seçilmeden önce kullanmaya başladığı "realDonaldTrump" adlı Twitter hesabını halen kullanmaya ve birçok açıklamasını bu platformdan yapmaya devam ediyor.
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