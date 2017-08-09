Trump'a eski danışman şoku...

İşbirliği yapıyordu

Paul Manafort, Trump ekibinin Rusya ile bağlantılarının gündeme gelmesi nedeniyle istifa eden ilk isim olmuştu.

Manafort, Trump'ın kampanya menajeri olarak iki ay görev aldıktan sonra, Rus çıkarlarını savunması için milyonlarca dolar aldığı suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından Ağustos 2016'da istifa etmişti.

Eski FBI başkanı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında büyük jüri oluşturuldu.

Manafort'un bu soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etmesine rağmen neden bu operasyonun gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.





26 Temmuz'da gerçekleşen baskın, tam da Manafort'un Senato İstihbarat Komitesi'ne gönüllü olarak ifade vermesinden bir gün sonra geldi.





Washington Post gazetesi, soruşturma ekibinin Manafort'a tam olarak güvenilemeyeceğini düşünmesi ihtimalinin operasyona yol açmış olabileceğini söylüyor.

Gazeteye göre baskının bir başka sebebi ise Manafort'a ayrımcılık yapılmayacağını göstermek olabilir.

Gazeteye konuşan kaynaklar ele geçirilen bazı belgelerin Manafort'un Kongre'ye daha önce teslim ettiği belgeler olduğunu söylüyor.