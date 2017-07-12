Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a 'blok' davası /12 Temmuz 2017 16:23

Trump'a 'blok' davası

ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter'da 'bloklama' davası... Bir sivil toplum kuruluşu, Trump'ı 'kendisini eleştiren hesapları bloklayarak muhalefeti engellediği' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

SHABER3.COM

ABD’de ifade özgürlüğünü savunan bir sivil toplum kuruluşu, Başkan Domald Trump’a bazı Twitter kullanıcılarını blokladığı için dava açıyor. Davacılar, Trump’ın kullanıcıları engelleyerek muhalefeti bastırdığını ve Amerikan anayasasının birinci maddesinde ifade özgürlüğünü savunan ek maddeyi ihlal ettiğini savunuyor.

Columbia Üniversitesi’ne bağlı Knight First Amendment Enstitüsü’nün New York’ya federal mahkemede açtığı davaya, bireysel olarak sekiz Twitter kullanıcısı da katılmış durumda. Dava dilekçesinde, Trump’ın siyasi görüşlerini sık sık Twitter’dan paylaştığı, bu nedenle sosyal medya hesabının kamusal bir foruma dönüştüğü ve halkın burada görüşlerini dile getirmesini engelleyemeyeceği tezi savunuldu. Dilekçede, Trump’ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino da aynı şekilde itham ediliyor.

Beyaz Saray dava hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Amerikan medyasındaki haberlerde Spicer’ın geçen hafta Trump’ın tweetlerinin ‘ABD Başkanı’nın resmi açıklamaları olduğu’ yönündeki sözlerine dikkat çekildi.
<< Önceki Haber Trump'a 'blok' davası Sonraki Haber >>

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:07