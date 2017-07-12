Trump'a 'blok' davası

ABD’de ifade özgürlüğünü savunan bir sivil toplum kuruluşu, Başkan Domald Trump’a bazı Twitter kullanıcılarını blokladığı için dava açıyor. Davacılar, Trump’ın kullanıcıları engelleyerek muhalefeti bastırdığını ve Amerikan anayasasının birinci maddesinde ifade özgürlüğünü savunan ek maddeyi ihlal ettiğini savunuyor.







Columbia Üniversitesi’ne bağlı Knight First Amendment Enstitüsü’nün New York’ya federal mahkemede açtığı davaya, bireysel olarak sekiz Twitter kullanıcısı da katılmış durumda. Dava dilekçesinde, Trump’ın siyasi görüşlerini sık sık Twitter’dan paylaştığı, bu nedenle sosyal medya hesabının kamusal bir foruma dönüştüğü ve halkın burada görüşlerini dile getirmesini engelleyemeyeceği tezi savunuldu. Dilekçede, Trump’ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino da aynı şekilde itham ediliyor.





Beyaz Saray dava hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Amerikan medyasındaki haberlerde Spicer’ın geçen hafta Trump’ın tweetlerinin ‘ABD Başkanı’nın resmi açıklamaları olduğu’ yönündeki sözlerine dikkat çekildi.