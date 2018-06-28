Trump yüksek yargı engelini aşıyor

ABD yüksek yargısının 81 yaşındaki kıdemli üyesi Yargıç Anthony Kennedy dün emekliye ayrıldığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Reagen tarafından 1988 yılında dokuz kişilik yüksek mahkemeye atanan Anthony Kennedy, emekliliğini "30'u yüksek mahkemede olmak üzere, federal yargıda 43 yıl boyunca ulusumuza hizmet etmiş olmak benim için en büyük onur ve ayrıcalık oldu" sözleriyle duyurarak, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.









Yüksek mahkemenin en uzun süredir görev yapan üyesi Kennedy'nin emeklilik kararı ABD'de gündemin ilk sıralarına yerleşirken, Trump'ın Kennedy yerine yapacağı atamanın kürtaj hakkı savunucuları, lgbt hareketi ve idam cezası karşıtı kampanya açısından büyük bir darbe anlamına geleceği vurgulanıyor.





New York Times'ın ılımlı muhafazakar olarak adlandırdığı Kennedy, Trump dönemiyle birlikte yüksek yargıdaki liberal yargıçlarla birlikte tavır aldı. Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan 5 yüksek mahkeme üyesinden biri olmasına olmasına karşın, önemli başlıklarda demokrat başkanlar tarafından atanan diğer 4 üyeyle birlikte tavır alması, Kennedy'yi Cumhuriyetçilerin gözünde oyun bozan haline getirdi.



