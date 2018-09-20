Trump yine Adalet Bakanına yüklendi: ‘Adalet Bakanım yok’









Trump, bu açıklamayı Kongre'deki Hill TV’ye yaptı ve bir kez daha Sessions’ı Rusya soruşturmasından çekildiği için eleştirdi.





Trump, Sessions’ın göçmenliğe yaklaşımından memnun olmadığını da kaydetti.





Trump, “Bir adalet bakanım yok. Bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.





Trump, Sessions’ın Rusya soruşturmasından çekilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını da vurguladı.





Başkan, Sessions’ı görevden alıp almayacağı yönündeki bir soruyaysa, “Ne olacak göreceğiz. Birçok kişi bunu yapmam gerektiğini söylüyor” dedi.





Sessions, Trump’ın sözlerine henüz cevap vermiş değil.





Görevdeki bir Başkan’ın Adalet Bakanı’nı bu şekilde eleştirmesi fazla alışılmış bir durum değil.





Trump’ın Sessions’a yönelik tavrı Cumhuriyetçiler'i de bölmüş durumda.





İki Senatör ara seçimler sonrasında Trump’ın Sessions’ı görevden almasına destek veriyor. Ancak diğer bazı Cumhuriyetçiler bunun yanlış adım olacağını söylüyor.