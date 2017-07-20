Trump yanına ABD'li kimseyi almadan Putin'le görüşmüş

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisinin CNN’e bildirdiğine göre görüşme yaklaşık 1 saat kadar sürdü.







Washington Hattı'ndan Öner Doğan'ın haberine göre Beyaz Saray’ın bildirdiğine göre, görüşmenin bir brief şeklinde gerçekleştiği, Trump’ın tercümanının o sırada aynı akşam yemeğinde Japonlara tercüme yapıyor olması nedeniyle (tüm başkanlara sadece bir tercüman veriliyor), bu görüşmede Trump’ın Putin’le Rus tercüman vasıtasıyla iletişim kurduğu ifade edildi. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Michael Anton, görüşmede başka bir personelin bulunmadığını bildirdi.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmenin Alman Şansölyesi Angela Merkel’in liderler ve eşleri adına verdiği akşam yemeği sırasında diğer tüm liderlerin bulunduğu bir ortamda gerçekleştiği ifade edildi. Yemekte Trump, Japon lideri ve eşiyle yan yana otururken Melanie Trump ise Putin’in yanında (masanın karşı tarafında) oturuyordu. Yemeğin sonuna doğru eşi Melanie Trump’ın yanında oturan Putin’e yaklaşan Trump, burada kendisiyle yaklaşık 1 saat görüştü. İlginç olan, yemeğin ve bu plansız görüşmenin olduğu aynı günün sabahında Trump ve Putin zaten 2 saat kadar karşılıklı bir görüşme yapmışlardı.





Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, görüşmeye ekstra anlamlar yüklenmemesini hatırlatarak “Dünya liderleriyle etkileşim kurmak yalnızca normal değil, başkanın görevlerinin bir parçası” dedi. Ayrıca görüşmenin ikinci bir toplantı değil bir brifing olduğunu vurguladı.





Trump ise her zamanki gibi tartışmalara Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla katıldı.







Salı günü attığı tweette ;





“Fake News’in (yalan haber yaptığını iddia ettiği medya kurumlarını kastediyor) Putin’le olan gizli akşam yemeği hikayesi “hasta”. Tüm G 20 liderleri ve eşleri, Almanya Başbakanı tarafından davet edildi. Basın biliyordu!” dedi.





Bir başka tweette ;





“Fake News gittikçe daha sahtekâr davranıyor! Almanya’da dünyadaki ilk 20 lider için düzenlenmiş bir akşam yemeğinde bile bir hinlik arıyor” dedi.





Ancak asıl tartışma konusu, Trump ve Putin’in akşam yemeğine katılmalarından çok medyaya açıklanmayan başbaşa gizli bir görüşme yapıp yapmamaları.







Görüşmenin İçeriğini Sadece Ruslar Biliyor





Amerikan başkanları bu tip zirvelerde özel görüşmeler yapabiliyorlar. Ancak bu sefer görüşmeyi mistik kılan şey görüşmeye ilişkin bu kadar haber ve sorular ortalıkta dolaşırken yetkililerin hemen bir açıklama yapmamaları.





Daha önce Obama döneminde hükümet sözcüsü olarak görev yapan analist John Kirby, bu tip kenara geçilerek ayaküstü yapılan kısa ve gayri resmi görüşmelerin olağan olduğu ve sürekli yapıldığı, ancak Putin gibi bir liderle üstelik hiçbir çevirmen ve ulusal güvenlik danışman olmadan böyle bir yapılmasının sıradışı olduğunu söyledi. Dahası, tercümanınız olmadan yaptığınız bu tip bir görüşmede ne söylediğinizin tam olarak doğru şekilde çevrilip çevrilmediğine emin olamayacağınızı, hali hazırda bu görüşmede konuşulanları sadece Rusların bildiğini ifade etti.





Demokrat Parti Senatörü Chris Coons, CNN’de katıldığı bir programda Wolf Blitzer’e yaptığı ve kendisine bilgi veren bir kaynağa dayandırdığı açıklamada, o gece yemekte Trump’ın kalkarak Putin’e doğru gittiği, ardından oturup Putin’le “çok uzun bir süre” konuşmaya devam ettiğini söyledi. Halbuki yemek sosyal bir etkinlikte ve sadece liderler ile eşleri davetliydi. Coons ‘a göre böyle bir görüşmede tercümanınızın olmaması temel bir ulusal güvenlik protokolü hatası.







