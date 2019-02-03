Trump: Venezuela'ya asker göndermek seçenekler arasında

CBS televizyonundaki "Face the Nation" programına konuk olan Trump, Venezuela'ya yönelik bir askeri operasyonun seçenekler arasında olup olmadığına dair soruya "Bunu söylemek istemiyorum ama... Kesinlikle bu seçenekler arasında" diye cevap verdi.







Trump ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun aylar önce kendisiyle görüşmek istediğini ama bu talebi reddettiğini de belirtti. Trump reddetme gerekçesi olarak "Ülkeye baktığınızda çok kötü şeyler olduğunu görüyorsunuz. Venezuela dünyanın o kısmının en zengin ülkesiydi. Şu an içinde bulunduğu yoksulluğa, acıya ve suçlara bakın" dedi.





Washington, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdığını açıklamıştı.





ABD ayrıca Guaido'nun talebi üzerine Venezuela'ya insanı yardım göndermeye başlayabileceğini de belirtti. Guaido'nun, gıda ve ilaç yardımlarının dağıtımı için Kolombiya ve Brezilya'da merkezler kurulacağını açıklaması bekleniyor.



