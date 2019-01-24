Trump, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı yüz binlerce kişi başkent Karakas sokaklarına çıktı. Reuters Haber Ajansı, Kanada'nın da Guadio'yu devlet başkanı olarak tanımaya hazırlandığını bildirdi. Brezilya, Kolombiya ve Paraguay da Guadio'yu cumhurbaşkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Amerikan Devletler Örgütü (OAS) Başkanı da Guadio'ya yönelik bir tebrik mesajı yayınladı.





ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.





Çağrı yaptı

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.





Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı. Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.





Yetkililer ve sivil toplum kuruluşları göstericilerin önceki gece yapılan ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı sokak gösterilerinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara çıktığını belirtti.





Maduro geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından 10 Ocak'ta yemin ederek yeni başkanlık dönemine başlamıştı. Fakat bir çok yabancı ülke muhalefetin boykot ettiği seçimlere hile karıştığını belirterek tanımamıştı.