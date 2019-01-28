Trump Venezuela'da askeri güç kullanmayı düşünüyor

Axios'a yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahale konusunda' ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, ABD başkanının sorusu üzerine şunları söylediğini aktardı: "Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir."







'SEN HERKESİ İŞGAL ETMEK İSTERSİN'





Trump'ın, kendisinin bu cevabına karşılık olarak "Şaşırdım, sen herkesi işgal etmek istersin" dediğini aktaran Graham, ABD başkanının bu tepkisine karşı ise "Ben kimseyi işgal etmek istemiyorum. Askeri gücü sadece ulusal çıkarlarımız tehdit edildiğinde kullanmak istiyorum" cevabını verdiğini açıkladı.



Graham ayrıca, Trump'ın konu Venezuela olduğunda 'gerçekten şahince bir tutum' takındığını söyledi.



