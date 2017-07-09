Trump ve Putin, Suriye konusunda uzlaştı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez ikili bir görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. (Trump ile Erdoğan'ın görüşmesi ise sadece 20 dakika sürdü)
Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson açıklamalarda bulundu.
Tillerson; ABD, Rusya ve Ürdün'ün Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaştığını açıkladı.
Tillerson, "Bunun, ABD ile Rusya'nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye'de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık" dedi.
Görüşmenin "yapıcı bir havada" geçtiğini belirten Lavrov ise ateşkesin 9 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.
Lavrov ateşkesin denetimini "Ürdün ve Amerikalılar koordinasyon içerisinde" Rus askeri polisinin yapacağını belirtti.
Ürdün resmi haber ajansı Petra da Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani'ye dayandırdığı haberinde, ateşkesin "Suriye hükümet güçleri ve onu destekleyen gruplar ile isyancılar arasında anlaşmaya varılan bir temas hattı üzerinde" ilan edildiğini bildirdi. (BBC)