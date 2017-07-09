Trump ve Putin, Suriye konusunda uzlaştı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez ikili bir görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. (Trump ile Erdoğan'ın görüşmesi ise sadece 20 dakika sürdü)





Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson açıklamalarda bulundu.





Tillerson; ABD, Rusya ve Ürdün'ün Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaştığını açıkladı.



