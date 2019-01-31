Trump, 'Türkiye'ye yönelik' tweet'ini atarken IMF heyeti Türkiye'deymiş

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Türkiye'nin IMF ile görüştüğüne dair bir iddia ortaya attı. Takan'ın iddiasına göre 2 hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" tweet'ini attığı sırada Türkiye'de bulunan gayriresmî IMF heyetiyle görüşmeler yapılıyordu. "Kaynağım sağlam" diyen Takan, bilgiyi teyit ettiğini de ifade ediyor.





Takan'ın "Ankara'yı sarsan derin IMF söylentisi!.." başlığıyla (31 Ocak 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





Kahraman iktidar, hain marketlere karşı muazzam bir savaş başlattı!.. Radar kurdu... Fiyat hız sınırını aşanın canına okunacak!.. 16 yıldır tek başına ülkeyi yönetenler "IMF'ye borçları sıfırladık. Artık onlar bizden borç para istiyor" noktasından, marketteki, pazardaki pahalılıkla baş etmekte neden bu kadar acze düştüler?.. Onun izahını keçi sakallı entel ekonomistlere bırakalım. Amaa!.. Bugünlerde, derin ekonomi kulislerinde oldukça ilginç bir iddia dolaşıyor;





ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz" rezil, küstah tivitinin perde arkası ile ilgili ileri sürülen iddia çok ilginç. Denilen o ki; "Trump'ın o tiviti attığı sıralarda Türkiye'de gayriresmi olarak bulunan bir IMF heyeti ile görüşmeler yapılıyordu." Kaynağım sağlam, iddiasında ise oldukça ısrarlı. Başka bir kaynağa da teyit için sordum ona daha sonra yer vereceğim. Ekonomi kulislerindeki "sır"ı şöyle anlattı kaynağım;





"IMF ile pazarlıklar devam ediyor. Hükümet seçime kadar 20 milyar dolar, seçimden sonrası içinde 200 milyar dolar istedi. IMF heyeti bu talebe temkinli yanaştı. Seçime kadar 5-7 milyar dolar seçimden sonrası için de 50 milyar dolar verebileceklerini bizimkilere bildirdiler. Ancak onu da şarta bağladılar. Suriye'de Türkiye'nin, ABD ile birlikte hareket etme şartına. Görüşmeler sürüyor."





Bu iddiayı dile getiren kaynağımı uzun yıllardır tanırım. Spekülasyonu, manipülasyonu sevmez. Hele hele iç boş iddialardan özellikle uzak durur. Gazetecilik gereği bana aktardıklarını bir başka kaynaktan da teyit etmem gerektiğini kendisine söyledim. Duraksamadan, "Sor, bana da bilgi ver istersen" dedi. Ankara'da ekonomi bürokrasisini ve işleyişini çok yakından takip eden başka bir kaynağıma iddiayı aynen aktardım. Şu cevabı verdi;





"IMF heyeti, Türkiye'de temaslarını sürdürüyor. Türkiye'ye yardım göndermek için teknik çalışmalar yapılırken, IMF heyeti antlaşmayı seçimden sonra yapmakta kararlı. Seçim sonuçlarını görmeden IMF heyeti herhangi bir anlaşma yapmayacak. Eğer seçimlerden AKP istediği sonucu alırsa o zaman 50 milyar dolar serbest bırakılacak. Bunun için iç gelişmelere IMF özellikle dikkat ediyor. Öncelik seçim sonuçları, seçimlerde AKP'nin iyi sonuç alması. IMF bundan sonra anlaşma yapmaya yanaşıyor.





Bunun karşılığında ise nasıl tavizler verileceği konusu zaten bilinen şeyler aslında. Suriye'nin kuzeyinde ABD istediğini alıyor. Çekiliyorum diyor ama bu süreçte zaten kamuoyunun bildikleri var, farklı bir şey yok. Orada istediğini alacak. Benzer şeyler önümüzdeki dönemde Irak'ta da söz konusu olacak. Irak'a çok büyük bir şey olmaz. Zaten orada ABD istediğinin çoğunu almış durumda.





Esas çarpıcı konulardan birisi 'Kıbrıs Rum kesimi tanınacak' yönündeki iddialar. Bu da olabilir. Bu konuda bir tavizin her an olabileceği kulislerde dile getiriliyor. Nedeni ise daha önceki gelişmeler. Ancak Türkiye'de kamuoyu bunu ne kadar kaldırabilir bunun hesabını AKP nasıl yapmıştır, bu hesabı, bu adımı nasıl açıklar kamuoyuna bu belirsiz. Bu kulislerde dile getirilen bir konu. Olabilir mi? Neden olmasın!.."