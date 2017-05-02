Samanyolu Haber /Dünya / Trump 'telekulak' sorusuna kızıp röportajı yarıda bıraktı /02 Mayıs 2017 15:35

Trump 'telekulak' sorusuna kızıp röportajı yarıda bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te kendisiyle röportaj yapan CBS muhabiri John Dickerson’ın ısrarlı ‘telekulak’ soruları üzerine “Bu kadar yeter” deyip röportajı yarıda bıraktı.

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı


Trump, ABD eski başkanı Obama’nın telefonlarını dinlettiği iddiasını tekrar gündeme getirerek 4 Mart’ta paylaştığı bir tweet’te, “Obama, Trump Tower’da benim zaferimden önce telefonlarımı dinletti” demişti. Donald Trump, başından beri bu iddiasıyla ilgili herhangi bir delil göstermiyor. 

Cumartesi günü Dickerson’a verdiği röportajda Trump, “Bence bizim tarafımız güçlü bir şekilde kanıtlandı ve herkes bunun hakkında konuşuyor. Neler döndüğünü anlamamız lazım” dedi. 

Dickerson ise Trump’ın bu sözleri üzerine, “Ben de öğrenmek istedim. Sizi dinlediği için onun (Obama) ‘hasta ve kötü’ olduğunu söylediniz” ifadelerini kullandı. Trump bu sözlere, “Bunu istediğin yere çekebilirsin” yanıtını verdi. 

Dickerson, “Size soruyorum çünkü siz yalan haberler çıksın istemiyorsunuz. Bunu Başkan Trump’tan duymak istiyorum” deyince Trump ise, “Bana sorman gerekmiyor çünkü bu kişisel yorum yapmam anlamına gelir” diye yanıtladı. Dickerson’un, 

“Ben sizin yorumunuzu öğrenmek istiyorum zaten. Çünkü siz ABD Başkanı’sınız” demesi üzerine mülakatı bitiren Trump, “Yeter, teşekkürler” ifadelerini kullanarak röportaja son verdi. Trump’ın görevdeki 100. günü için ayarlanan röportajın ardından 
Dickerson’ın gün içinde ABD Başkanı’yla birlikte planlandığı gibi seyahat ettiği ve Pensilvanya’daki mitinge katıldığı kaydedildi.
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