Samanyolu Haber /Gündem / Trump’tan soruşturma talebi /21 Mayıs 2018 00:39

Trump’tan soruşturma talebi

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı’ndan 2016 başkanlık seçimi kampanyasının FBI ya da Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediğinin soruşturulmasını istemeye hazırlanıyor.

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Trump’ın bu açıklaması, seçim kampanyasının seçimleri etkilemek için Rusya’yla birlikte çalışıp çalışmadığı konusunda yürütülen federal soruşturmanın ‘‘cadı avı’’ olduğunu belirttiği arka arkaya yedi tweet mesajının ardından geldi.

Trump tweet mesajinda ‘‘Bu nedenle yarın FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Trump kampanyasına siyasi nedenlerle sızmış olabileceğinin ya da böyle bir talimatın Obama yönetiminden biri tarafından verilip verilmediğinin incelenmesini Adalet Bakanlığı’ndan resmen isteyeceğim’’ ifadelerini kullandı.

Trump daha önce Özel Savcı Robert Mueller’ın adını vermeden soruşturmayı eleştirmiş ve siyasi amaçlı olduğunu söylemişti. Trump 2016 başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Hillary Clinton’a yönelik saldırılarını da yineledi ve Demokratların FBI tarafından aynı incelemeye maruz bırakılmadıklarını söyledi.

Trump ayrıca özel savcının yabancı hükümetlerin başkanlık seçimini etklemeye çalışıp çalışmadığı yönündeki soruşturmasının da Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuryetçileri yıpratmayı amaçladığını ima etti.

Trump, ‘‘Cadı avı şimdi Rusya’yı bir kenara bırakıp ve dünyanın geri kalanına baktığına göre bunu rahatlıkla ara dönem seçimlerine kadar taşıyıp Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verebilirler’’ diye yazdı.
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