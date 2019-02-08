Samanyolu Haber /Gündem / Trump’tan kızdıracak sözler: Bıraksanız iyi olur dedim, Brunson’ı bıraktılar /08 Şubat 2019 16:29

Trump’tan kızdıracak sözler: Bıraksanız iyi olur dedim, Brunson’ı bıraktılar

ABD Başkanı Donald Trump dün Ulusal Dua Kahvaltısı'na katıldı. Burada birçok konuda açıklamalarda bulunan Trump, geçtiğimiz yıl Ankara-Washington hattında iplerin kopma noktasına gelmesine sebep olan rahip Andrew Brunson'ı da etkinliğe davet etti. Trump, "Ben göreve gelmeden önce içerdeydi. Ben 'Onu çıkarın' dedim, 'Onu bıraksanız iyi olur' dedim, ve seni bıraktılar. Bu bir mucize" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin “terör ve casusluk” suçlamasıyla 1,5 yıl hapiste tuttuğu Amerikalı Andrew Rahip Brunson’ın nasıl serbest bırakıldığı konusunda ilginç bir açıklama yaptı: “Bırakın dedim bıraktılar.”

Trump, Rahip Brunson’ın serbest kalması için hem Twitter’dan mesaj atmış, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeler yapmıştı.  Brunson cezaevinden tahliye edilip ev hapsine alınınca da Türkiye’yi ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.


 
ABD Başkanı Donald Trump dün ABD’de her yıl düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’na katıldı. Geçen yıl Ankara-Washington hattında iplerin kopma noktasına gelmesine yol açan rahip Andrew Brunson da davetliler arasındaydı. Burada açıklamalarda bulunan Trump, konuyu Brunson’a getirdi ve şunları söyledi:

“Bu bir mucizeydi, öyle değil mi?”
“Benim yönetimim dini inançlarından dolayı ülke dışında tutuklu olan ABD’li rehinelerin serbest kalması için uğraşıyor. Geçen ekim ayında Türkiye ile bir anlaşma yaparak Rahip Andrew Brunson’ın serbest kalmasını sağladık. Kendisi şu an özgür ve bu sabah aramızda. Andrew neredesin? Ben göreve gelmeden çok uzun süre boyunca oradaydı ve ben, ‘Onu bırakmalısınız’ dedim. Daha sonra ‘Onu bıraksanız iyi olur’ dedim ve onu bıraktılar. Bu bir mucizeydi, Öyle değil mi?”

Brunson’ın kızının düğününe davetli
Brunson ile birlikte çok zaman geçirdiklerini anlatan Trump, “Harika bir adam ve harika bir aile. Çok teşekkür ederim Andrew.” dedi.

Trump, Brunson’ın kızının bu hafta sonu evleneceğini dile getirirken, “Tebrikler, ben davetli miyim? Bilmiyorum, davetli miyim? ‘Evet’ diyor şimdi. Teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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