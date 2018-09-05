Trump’tan flaş İdlib açıklaması

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan İdlib konusundaki soruya yanıt veren Trump, "Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onların temkinli ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, ABD de çok öfkelenecektir." ifadesini kullandı.





ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed, Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir." yorumunu yapmıştı.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de basın brifinglerinde "ABD'nin süreci yakından izlediğini" ve "özellikle kimyasal silah saldırısına karşı kararlı bir duruş göstereceklerini" ifade etmişti.





ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.