Samanyolu Haber /Gündem / ABD göçmen olmayı zorlaştırıyor... ABD vatandaşlığını 12 yılda verecek /01 Şubat 2018 09:26

ABD göçmen olmayı zorlaştırıyor... ABD vatandaşlığını 12 yılda verecek

Beyaz Saray’daki birinci yılını 20 Ocak’ta tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Kongresi’nde ilk geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını yaptı. Trump, ülkede ekonomik göstergelerin iyi gittiğini anlatırken, ülkeye göçmen alımı konusunda yeni kısıtlamaların işaretini verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump,  birinci yılını ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında değerlendirdi. Tarihinin en kutuplaşmış dönemlerinden birini geçiren ABD Kongresi’ndeki oturumda Trump’ın alışılmış kutuplaştırıcı üslubu yerine birleştirici temalar üzerinden gitmesi dikkat çekti. Konuşmasında Donald Trump, Amerikan halkının hakkını savunacağı vurgusunu sık sık yaparken, göçmenlerin ABD’ye girişini azaltma yönünde yeni adımlar atacağını da duyurdu.

Trump, “Onlarca yıldır, açık sınırlar uyuşturucunun ve çetelerin en hassas topluluklarımıza sızmasına neden oldu. Milyonlarca düşük maaşlı işçi, en yoksul Amerikalılarla iş bulma konusunda rekabete girdi” dedi. Trump, sınırların açık olmasından faydalanan silahlı çetelerin ABD’ye girerek birçok masum kişinin ölümüne neden olduğunu da anlattı. Başkan Trump, Kongre’ye sınırdaki ve yasalardaki açıkların kapatılması çağrısında bulundu. ABD’nin dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara, zorluk yaşayanlara yardım eden bir ülke olduğunu savunan Trump, “Ama ABD Başkanı olarak en yüksek sadakatim, en büyük tutkum, daimi derdim Amerika’nın çocukları, Amerika’nın zorluk içindeki işçileri ve Amerika’nın unutulmuş topluluklarıdır” dedi.

12 YILDA ABD VATANDAŞLIĞI

Trump, göçmenlere yönelik Kongre’ye sunduğu 4 aşamalı planını da anlattı. Donald Trump, ABD’de yasadışı olarak bulunan 1.8 milyon göçmene vatandaşlık önereceklerini ifade ederken, bunun şartlarını da açıkladı. ABD Başkanı, “Planımıza göre eğitim ve iş yükümlülüklerini karşılayanlar ve iyi ahlaki bir karakter gösterenler 12 yıllık bir süre içinde ABD vatandaşı olabilecek” dedi. Trump, planın ikinci aşamasının sınır güvenliği olduğunu, bunun da güney sınırına “büyük bir duvar inşa etmek” anlamına geldiğini söyledi. ABD Başkanı, böylece suçluların ve teröristlerin ülkeye girişinin önleneceğini savundu. Göçmen planının üçüncü aşamasında ise vize piyangosu vardı. Trump, insanlara çekilişle Yeşil Kart (Green Card) verilmesi yerine “yetenekli, çalışmak isteyen, topluma katkı yapacak ve ABD’ye sevgi ve saygı gösterecek kişilerin” alınmasını sağlayacak bir değerlendirme sistemi kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

GÖÇMENLERE AKRABA SINIRLAMASI

 ABD Başkanı, planın son aşamasında ülkeye girişler konusunda ‘zincirleme göçe’ karşı önlem alacaklarını ilan etti. Mevcut sistemde ülkeye gelen bir göçmenin, uzak akrabaları da dahil olmak üzere sınırsız sayıda kişiyi arkasından getirebileceğini söyleyen Donald Trump, ABD’deki göçmenlerin dışarıdan başkalarını getirmelerini sadece eşleri ve küçük çocuklarıyla sınırlayacaklarını açıkladı. Trump, bu reformların gerçekleştirilmesi için Cumhuriyetçilerin ve Demokratların birlikte çalışması çağrısında bulundu.
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