Trump: Suriye'den çekilmek sürpriz değil

Trump, şu paylaşımı yaptı:







"Suriye'den çıkmak sürpriz değil. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyunu açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun süre kalmaya razı geldim."





"Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanlarıdır" ifadesini kullanan Trump, "Biz orada çalışıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı. #MAGA (Amerika'yı yeniden muhteşem yap)" diye ekledi.





Daha sonra bir tweet daha atan Trump, "ABD, yaptıklarımızın kıymetini hemen hemen hiç bilmeyenleri korumak için değerli yaşamları ve trilyonlarca doları harcayıp karşılığında hiçbir şey alamadan Ortadoğu'nun polisi mi olmak istiyor?" diye sorarak ekledi:







"Biz orada ebediyen olmak mı istiyoruz? Nihayet diğerleri için de savaşma zamanı…"





3. tweetinde ise Trump, "Rusya, İran, Suriye ve diğer pek çokları, ABD'nin çekilmesinden mutlu değil, Yalan Haberler tam tersini söylemesine rağmen; çünkü şimdi nefret ettikleri IŞİD ve diğerleriyle biz olmadan savaşmak zorundalar" diyerek şu vurguyu yaptı:





"Ben dünyanın açık ara en güçlü ordusunu inşa ediyorum. IŞİD bizi vurdu mu hapı yutar."



