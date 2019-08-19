Samanyolu Haber /Dünya / Trump şimdide o dev ile mahkemelik oluyor /19 Ağustos 2019 21:33

Trump şimdide o dev ile mahkemelik oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Google’ın başkanlık seçimleri esnasında rakibi Clinton’a 16 milyon oy kazandırdığını söyledi. Muhafazakar bir ‘sızıntı’ kanalı, Google’ın cumhuriyetçileri destekleyen sitelere sansür uyguladığını ortaya koymuştu.

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ABD’de 2016 başkanlık seçimlerinde müdahil olduğu gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump, Google’a dava açmaya hazırlanıyor. Trump’a göre Google, demokratların adayı Hillary Clinton’a 16 milyon oy sağladı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Vay canına, rapor yayınlandı! Google, 2016 Seçiminde Hillary Clinton için 2,6 milyon ila 16 milyon oyu manipüle etti! Bu bir Trump destekçisi tarafından değil, bir Clinton destekçisi tarafından gerçekleştirildi! Google’a dava açılmalı. Benim zaferim düşündüğümden bile büyüktü!” sözlerini kullandı.

Proje Veritas adlı sağcı ‘sızıntı’ grubunun yayınlandığı rapora göre Google muhafazakar internet sitelerini ‘kara liste’ye alarak sansür uyguluyor.
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