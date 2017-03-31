Trump seyahat yasağında ısrarlı

ABD yönetimi, nüfus çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına uygulamayı planladığı seyahat yasağını yürürlüğe koyabilmek için bir üst mahkemeye başvuracak.

ABD Adalet Bakanlığı, yeni vize yasağı kararnamesini süresiz durduran Hawaii eyaletinde federal yargıç Derrick Watson'ın aldığı kararın kaldırılması talebiyle San Francisco temyiz mahkemesine başvurdu.

Seyahat yasağı düzenlemesine karşı Hawaii eyaletinin ABD anayasasını ihlal ederek Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla dava açmasının ardından, federal mahkeme uygulamayı durdurma kararı almıştı. Federal yargıç Watson tarafından askıya alınan seyahat yasağı çarşamba günü ise süresiz uzatılmıştı.

Başkan Donald Trump tarafından imzalanan kararname Somali, Sudan, Libya, Yemen, İran ve Suriye vatandaşlarının ABD'ye girmesinin 90 gün süreyle yasaklanmasını öngörmekteydi. Irak'ın da dahil olduğu ilk kararname Şubat ayı başında mahkeme kararıyla iptal edilmişti.