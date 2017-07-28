Trump-Sessions Gerginliği Nereye Gidiyor?

Amerikan başkanlarının aday gösterdiği bakanlar görevlerine başlayabilmeleri için Senato’nun onayını almak zorunda, ancak başkanın Senato’nun bir haftadan uzun süre tatilde olduğu zamanlarda bakanları 1 yıllığına geçici olarak atayabilme yetkisi bulunuyor.







Trump, Adalet Bakanlığı’nın Rusya soruşturmasından çekildiği için Sessions’a öfkeli ve bu öfkesini özellikle son günlerde sıkça dile getiriyor.





Washington Post’un konuya aşina olduğunu belirttiği isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın Senato’nun onayına gerek kalmadan Sessions’ın yerine nasıl yeni atama yapabileceği hususunu özel ortamda dile getirdiği iddia edildi.





Ancak aynı kaynaklar, Trump’ın bir eylem planı ortaya dökmekten ziyade fikir üzerinde düşündüğünü belirtirken, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de yakın zamanda bir adımın atılmasının beklenmediğini söyledi.





İddiayla ilgili sorular üzerine dün Beyaz Saray Trump adına bir cümlelik yalanlama yayınlayarak, “Amazon Washington Post’tan yeni bir yalan haber” ifadesini kullandı. Washington Post’un sahibi, Amazon’un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos.





Habere göre, Trump’la ya da üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle Sessions konusunu konuşanlar, bu diyaloglarından farklı sonuçlar çıkardı. Gazete, bunun kısmi nedeni olarak, Başkan’ın sesli düşünmesi ve varsayımlar dillendirmesi, sık sık görüşlerini değiştirmesini gösterdi.





Bazı danışmanlar Trump’ın nihayetinde Sessions’ı görevden almaya kararlı olduğu ve Senato’nun tatilde olduğu anda yerine atama yapmayı ciddi biçimde düşündüğüne ikna olurken, Trump’ın görevden almak yerine Sessions’ın istifa etmesini tercih ettiğini de kaydettiler.





Ancak bazı danışmanlar da, Trump’ın sadece Sessions’tan öfkesini çıkardığını, bakanın yerine atamak için ne bir plan hazırladığını ne de uygulamaya koyduğunu söyledi.





Senato Adalet Komisyonu Başkanı Charles Grassley de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, komisyonunun programının yıl sonuna kadar dolu olduğunu, yargıç ve bakanlıklardaki atamaları önce ele alacaklarını, yeni bir Adalet Bakanı’nı görüşmenin mümkün olmadığını yazdı.





Adalet Bakanlığı’na aday gösterilen kişiler, Senato’daki onay sürecinin ilk adımı olarak önce Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veriyorlar ve komisyonun onayını almaları gerekiyor.





Sessions Adalet Bakanlığı görevini gönüllü olarak bırakacağına dair hiçbir işaret vermedi.





Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın Sessions’dan “hayalkırıklığı duyduğunu” söyledi ancak “Birinden hayalkırıklığı duyabilirsiniz ama aynı zamanda ondan görevine devam etmesini de isteyebilirsiniz, şu anda o konumdalar” dedi.





Bu hafta Trump’la konuşan eski Temsilciler Meclisi başkanı Newt Gingrich de, Trump’ın Sessions’a yüklenmelerinin eninde sonunda dineceği ve Sessions’ın görevde kalacağı görüşünü dile getirdi.





Washington Post’un haberine göre, bazı avukatları Trump’ı Sessions ya da Rusya soruşturmasının cezai ayağını idare eden eski FBI Başkanı Robert Mueller’i hedef almaya son vermeye çağırıyor.





Trump, Rusya soruşturmasını kendisine karşı siyasi bir saldırı ve “cadı avı” olarak niteliyor. Ancak bazı avukatlarının Trump’ı, bu açıklamalarının Mueller’e, “başkanın sakladığı bir şey var, o yüzden soruşturmanın önünü kesmek istiyor” sinyali gönderdiği yönünde uyardığı öne sürüldü.





Ayrıca bazı danışmanlarının da, adalet bakanını değiştirmenin, yönetimin Senato’dan geçirmeye çalıştığı sağlık tasarısı, vergi ve bütçe reformu gibi öncelikli konuların siyasi platformda gölgede kalmasına neden olabileceği görüşünü ifade ettiği belirtiliyor.





Trump son günlerde paylaştığı Twitter mesajlarında Sessions için “çok zayıf” gibi nitelemeler kullanmış, eşinin Demokratlar’dan bağış aldığını söylediği FBI başkanvekili Andrew Cabe’i görevden almamakla eleştirmişti.