Samanyolu Haber /Dünya / Trump senatörleri topluyor: Konu Türkiye yaptırımları /21 Temmuz 2019 13:28

Trump senatörleri topluyor: Konu Türkiye yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı olası yaptırımları ele almak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı. Toplantı salı günü, 23.00'da Beyaz Saray'da düzenlenecek.

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Türkiye’nin bir NATO üyesi ve Amerikan müttefiki olarak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının Washington’da başlattığı tartışma sürüyor. Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönünde baskı altında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı.

Washington Post’un haberine göre Trump tüm senatörlere bir davetiye göndererek salı günü TSİ 23.00’da Beyaz Saray’da bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Trump’ın adına gönderilen davetiyenin konu kısmına ‘Türkiye yaptırımları’ yazıldı.

ABD geçtiğimiz salı günü Türkiye’nin F-35 uçaklarını program ortaklığını askıya almıştı. Trump ise yaşananların Türkiye açısından ‘adil olmadığını’ ve Türkiye’nin Barack Obama yönetiminden Patriot sistemleri alamadığı için S-400’lere yöneldiğini söylemişti. Bazı Cumhuriyetçi senatörler ise Türkiye F-35’lerin ötesine geçen yaptırımlar uygulanması için bastırılıyor. Amerikan basını, senatörlerin Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulanması için Trump’a baskı yapmak amacıyla bizzat telefon ettiklerini söylemişti.

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