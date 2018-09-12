Samanyolu Haber /Dünya / Trump seçimlere müdahale edenlere yaptırım uygulama kararını imzaladı /12 Eylül 2018 20:11

Trump seçimlere müdahale edenlere yaptırım uygulama kararını imzaladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump’ın seçimlere müdahaleden sorumlu ülke ve aktörlere yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, "seçimlere müdahale eden yabancılara yaptırım uygulanmasını" öngören tasarıyı onayladı.

Trump tarafından onaylanan tasarıyla birlikte ABD seçimlerine karıştığı söylenen kişi veya kurumlar cezalandırılabilecek.

İzin verilen yaptırımlar arasında varlıkları dondurma ve ABD mali sisteminin dışında tutulma da yer alıyor.

Bolton, yaptırımların ABD içerisine propaganda yapan kişi ve kurumlara da getirilebileceğini açıkladı.

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