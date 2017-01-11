Samanyolu Haber /Dünya / Trump seçildikten sonra ilk kez konuştu /11 Ocak 2017 21:10

Trump seçildikten sonra ilk kez konuştu

Donald Trump seçildikten sonraki ilk basın toplantısını gerçekleştirdi

SHABER3.COM

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçildikten sonra ilk kez basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan son seçimlerin ardından ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve gelecek olan Donald Trump, seçildikten sonraki ilk basın toplantısını düzenledi.

Konuşmasında F-35 model savaş uçaklarını programın çok gerisinde olması ve yüksek maliyeti sebebiyle eleştiren Trump, Rusya'nın kendisine baskı yaptığı iddialarını da yalanladı.

Rusya'ya "borcu olmadığını" söyleyen Trump, Rusya'ya gitme sebebinin "güzellik yarışması" olduğunu söyledi.

Kendisine Dubai'de gerçekleştirilecek anlaşmalar için 2 milyar dolar teklif edildiğini söyleyen Trump, bu anlaşmayı da çıkar çatışması yaşanmaması için kabul etmediğini belirtti.

Trump, "konumundan istifade etmek istemediğini" savundu.

'ŞİRKETİ OĞULLARIM İŞLETECEK'

Şirketin yönetimini oğullarının üstleneceğini söyleyen Trump, alınacak kararların "kendisiyle paylaşılmayacağını" açıkladı.

Yetkilerini oğullarına devrettiğini belirten Trump, vergi kaçırdığı iddialarını da kabul etmedi.
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