Trump:‘Sanki Dünyanın Kumbarasıyız Herkes Bizi Soydu’









Trump’ın Polonya lideri ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Çin’e uygulanan yeni gümrük vergileri üzerinden Amerika’nın diğer ülkelerle yaşadığı ticaret savaşları da gündeme geldi. Trump bir kez daha ülkelerle ikili ticaret anlaşmalarının adil ve Amerika’nın avantajına olmadığını yineledi.





Trump “Sanki dünyanın kumbarasıyız. Herkes Amerika’yı soydu. Çin soydu, kusura bakmayın Devlet Başkanı ama sizin üyesi olduğunuz Avrupa Birliği de bizi soydu” diye konuştu. Trump Güney Kore ile de ticaret anlaşmasının yeniden görüşüldüğünü, yeni anlaşmanın her an imzalanabileceğini söyledi.





Trump’tan Kavanaugh yorumu: Bunları hak etmedi





Trump’a Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkındaki iddialar da soruldu. Christina Brasley Ford adlı kadın Kavanuagh’nun 1980’li yıllarda bir okul partisi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş, Amerikan Senatosu’nun Adalet Komisyonu da Kavanaugh ve Ford’un önümüzdeki Pazartesi günü ifade vermesini kararlaştırmıştı.





Trump Kavanaugh için “Harika bir yargıç. Muhteşem bir aydın. Onun ve ailesi adına üzülüyorum. Bunları hak etmedi” dedi. Trump iddiaların FBI tarafından soruşturulmasını isteyen Demokratlara da tepki gösterdi. “Daha uzun zaman önce gündeme getirmelilerdi. Tek amaçları süreci engellemek ve direniş göstermek. Böyle bir kampanya yürütüyorlar” dedi. Trump Kavanaugh konusunda kafalarda hiçbir soru işareti ya da şüpheye yer kalmamalı mesajını da verdi. “Umarım o kadın ortaya çıkıp 38 yıl önce neler yaşandığını anlatır” dedi.





Polonya: Amerika kalıcı üs kursun, adı “Fort Trump” olsun





Trump’ın Polonya lideri ile yaptığı görüşmede Amerika’nın Polonya’da kalıcı bir üs kurması da gündeme geldi. Polonya Devlet Başkanı kurulacak üssün adının “Fort Trump” olmasını önerdi.





Başkan Trump’a göre Polonya Amerika’nın kuracağı kalıcı üs için Amerika’ya 2 milyar dolar para teklif etti. Trump teklifi değerlendirdiklerini söyledi.





Polonya’da şu anda 3 bin Amerikan askeri konuşlu. Bölgede Rusya’nın yoğunlaşan askeri faaliyetleri sebebiyle Polonya bu askeri varlığın boyutunun artmasını ve kalıcı hale gelmesini talep ediyor.





Rusya ise geçtiğimiz Mayıs ayında Polonya’nın talebine ilişkin endişesini dile getirmiş, NATO’nun Rusya’nın sınırlarına doğru genişlemesinin Avrupa’da istikrara zarar verdiğini savunmuştu.





Trump: Rus Uçağının Düşürülmesi Üzücü





Suriye’de düşürülen Rus uçağı Amerikan Başkanı Donald Trump’ın da gündemine geldi. Trump, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Trump “Rus uçağını Suriye düşürmüş gibi görünüyor. Üzücü bir gelişme” ifadesini kullandı.





Başkan Trump’a Suriye’de düşürülen Rus uçağı değerlendirmesi üzerinden Amerika’nın Suriye’den çıkıp çıkmayacağı soruldu. Trump “Verilerin gözden geçirilmesi sonrasında bana öyle geliyor ki Rus uçağını düşüren Suriye. Anladığım kadarıyla 14 kişi hayatını kaybetti. Üzücü bir olay ama oluyor işte” diye konuştu.





Amerika Başkanı daha sonra Amerika’nın Suriye’deki IŞİD ile mücadele operasyonlarına değindi. “Suriye’de ve o bölgede IŞİD’in kökünün kazınması için çok başarılı bir iş çıkardık. O sebeple oradayız. Bu işi tamamlamaya da çok yakınız” ifadelerini kullandı.