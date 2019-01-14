Trump: ‘Rusya için asla çalışmadım’

New Orleans’a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post’ta yer alan Putin’le görüşmelerinin ayrıntılarını gizlediği ve tercümanın notlarına el koyduğu yönündeki haberin yanlış olduğunu söyledi. New York Times gazetesi de ayrıca Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Trump’ın FBI eski başkanı James Comey’i görevden aldıktan sonra Trump’ın Rusya adına çalışıp çalışmadığıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü yazmıştı.

Trump gazetecilere “Rusya için asla çalışmadım” ifadesini kullandı.





Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FBI’a konuyla ilgili soru sormayı planladığını, FBI’ın çok ileri gittiğini düşündüğünü kaydetti.





Temsilciler Meclisi’nin bu ay kontrolünü ele alan Demokratlar ise konuya eğileceklerinin mesajını verdi.





Trump: "Hiçbir Başkan Rusya’ya Karşı Daha Sert Olmadı"





New York Times ve Washington Post gazetelerinin FBI’ın Başkan Donald Trump’ın ülke çıkarları aleyhinde hareket edip etmediği konusunda hakkında soruşturma yürüttüğü haberleri haftasonuna damgasını vurmuştu.





Başkan Trump, Cumartesi gecesi de Fox News televizyonunda Jeanine Pirro’nun programına telefonla bağlandı ve konuyla ilgili açıklamalar yaptı.





Pirro, Trump’a hiç Rusya için doğrudan çalışıp çalışmadığını sordu. Trump, ‘‘Bu sanırım bana şu ana kadar sorulan en hakaret edici soru’’ dedi ve hiçbir başkanın Rusya’ya karşı kendisinden daha sert bir tutum takınmadığını söyledi. Trump’ın bu sözleri, soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındığı yorumlarına neden oldu.





Başkan Trump, ‘‘Rusya’dakilere soracak olursanız Rusya’ya karşı başka herkesten ve muhtemelen diğer başkanlardan daha sert davranmışımdır, nokta. Ama kesinlikle son üç ya da döt başkandan daha sert davrandım’’ dedi.





Trump ayrıca Washington Post gazetesinin adını vermediği yetkililere dayandırdığı haberde Başkan’ın Rus lider Vladimir Putin’le görüşmesinin ayrıntılarını en üst düzey devlet yetkililerinden bile sır gibi sakladığı iddialarını yalanladı.







