Trump: ‘Rusya için asla çalışmadım’

New Orleans’a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post’ta yer alan Putin’le görüşmelerinin ayrıntılarını gizlediği ve tercümanın notlarına el koyduğu yönündeki haberin yanlış olduğunu söyledi. New York Times gazetesi de ayrıca Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Trump’ın FBI eski başkanı James Comey’i görevden aldıktan sonra Trump’ın Rusya adına çalışıp çalışmadığıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü yazmıştı.
Trump gazetecilere “Rusya için asla çalışmadım” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FBI’a konuyla ilgili soru sormayı planladığını, FBI’ın çok ileri gittiğini düşündüğünü kaydetti.
Temsilciler Meclisi’nin bu ay kontrolünü ele alan Demokratlar ise konuya eğileceklerinin mesajını verdi.
Trump: "Hiçbir Başkan Rusya’ya Karşı Daha Sert Olmadı"
New York Times ve Washington Post gazetelerinin FBI’ın Başkan Donald Trump’ın ülke çıkarları aleyhinde hareket edip etmediği konusunda hakkında soruşturma yürüttüğü haberleri haftasonuna damgasını vurmuştu.
Başkan Trump, Cumartesi gecesi de Fox News televizyonunda Jeanine Pirro’nun programına telefonla bağlandı ve konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Pirro, Trump’a hiç Rusya için doğrudan çalışıp çalışmadığını sordu. Trump, ‘‘Bu sanırım bana şu ana kadar sorulan en hakaret edici soru’’ dedi ve hiçbir başkanın Rusya’ya karşı kendisinden daha sert bir tutum takınmadığını söyledi. Trump’ın bu sözleri, soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındığı yorumlarına neden oldu.
Başkan Trump, ‘‘Rusya’dakilere soracak olursanız Rusya’ya karşı başka herkesten ve muhtemelen diğer başkanlardan daha sert davranmışımdır, nokta. Ama kesinlikle son üç ya da döt başkandan daha sert davrandım’’ dedi.
Trump ayrıca Washington Post gazetesinin adını vermediği yetkililere dayandırdığı haberde Başkan’ın Rus lider Vladimir Putin’le görüşmesinin ayrıntılarını en üst düzey devlet yetkililerinden bile sır gibi sakladığı iddialarını yalanladı.
Trump, gazetenin Putin’le Helsinki’de yaptığı zirveyi çok ‘‘büyüttüğünü’’ söyledi ve ‘‘Herkes bu toplantıyı dinleyebilir, toplantı herkese açık’’ ifadesini kullandı.
Öte yandan Trump’ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın maliyetinin bütçe tasarısında yer alması ısrarına Demokratlar’ın karşı çıkması sonucu hükümetin kısmen kapanması krizi 24’üncü gününde devam ediyor. Trump Fox News’e yaptığı açıklamada anlaşma için uzlaşmayan tarafın Demokratlar olduğunu savundu.
Trump, ‘‘Burada (Beyaz Saray’da) olma sembolünü seviyorum. Bu sembolü seviyorum çünkü ben imza atmaya hazırım ancak onlar değil’’ diye konuştu.
Bu arada Trump’ın Rusya’ya karşı sert olduğunu iddialarına Senato İstihbarat Komisyonu’nun en üst düzey Demokrat üyesi Virginia Senatörü Mark Warner’dan yanıt geldi. Warner, Rusya’ya uygulanan neredeyse tüm yaptırımların Beyaz Saray’dan değil Kongre’den çıktığını söyledi. Warner, Beyaz Saray’ı yaptırım uygulamak konusunda çok yavaş olmakla suçladı.
New York Times gezetesi de FBI’ın ve bazı üst düzey yetkililerin Trump’ın 2016 Başkanlık kampanyası sırasında Rusya’yla bazı bağlantılarını şüpheli bulduğunu ancak soruşturma başlatmadıklarını çünkü böyle hassas bir konuya nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmediklerini yazmıştı.
Gazeteye göre dönemin FBI Başkanı James Comey’in 2017 yılının Mayıs ayında Trump tarafından kovulması soruşturmayı tetikledi.
Habere göre soruşturmada karşı-istihbarat yetkilileri Trump’ın ulusal güvenliğe potansiyel tehdit oluşturup oluşturmadığını ayrıca Trump’ın Rusya lehine kasten mi çalıştığını yoksa bilmeden Moskova’nın etkisi altında kaldığını anlamaya çalıştı.
Trump, Cumartesi günü konuyla ilgili yazdığı Twitter mesajında bu haberlerin FBI’ın kendisi hakkında Comey’yi kovmasının ardından sebepsiz ve kanıtsız soruşturma başlattığının göstergesi olduğunu belirtmişti.
Eski FBI Başkanı Comey’nin kovulmasının ardından Robert Mueller özel savcı olarak atanarak soruşturmayı devralmıştı. Soruşturma genel olarak Rusya’nın seçimlere müdahalesini, Trump’ın seçim kampanyasının Ruslar’la ilişkili olup olmadığını ve Trump’ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığını içeriyor. Times gazetesi Mueller’in halen soruşturmanın karşı-istihbarat ayağıyla ilgilenip ilgilenmediğinin ise belirsiz olduğunu kaydetti.
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Times gazetesine yaptığı açıklamada FBI’ın karşı-istihbarat sorgusundan haberi olmadığını ancak bir buçuk yıl önce açılan böyle bir soruşturmayla ilgili haberleri olmadığına göre soruşturmadan bir sonuç çıkmamış olmasının muhtemel olduğunu söyledi.