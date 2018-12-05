Trump: Petrol üretimi düşürülüp fiyat yükseltilmesin

Trump, yarın başlayacak OPEC toplantısı öncesinde twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Umut edelim ki OPEC, şu andaki gibi petrol akışını sürdürecek ve kısıtlamaya gitmeyecek. Bütün dünyanın yüksek petrol fiyatlarına ne ihtiyacı ne de arzusu var.“ ifadesini kullandı.







Petrol piyasaları OPEC toplantısına odaklandı







Suudi Arabistan, petrol üretiminin düşürülmemesi konusunda ABD’nin yoğun baskısı altında. Riyad yönetimi, petrol üretiminin düşürülmemesi konusunda Moskova'ya sürekli çağrıda bulunuyor. Ancak Rusya, petrol üretimindeki düşüşün kademeli olmasını istiyor.





Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler üretim kısıntısını müzakere etmek üzere yarın Viyana'da toplanacak.





"OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, toplantıda üretimlerini günlük 1-1,5 milyon varil düzeyinde azaltma kararı alması bekleniyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, petrol üretim kısıntısı anlaşmasını 2019'a uzatmak için Suudi Arabistan ile anlaşmaya vardıklarını, ancak hacimler hakkında nihai karar alınmadığını vurguladı.





Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel petrol üretiminde yeni bir ayarlamanın yapılmasını gerektiğini belirterek, "Ancak bunun için tüm üreticilerin katılımı gerekiyor." ifadesini kullandı.





Öte yandan OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporunda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kesintinin günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.





Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması nedeniyle dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 4 Ekim'de 86 dolardan yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.





Euronews