Trump Pentagon'dan askeri geçit töreni istedi

Trump, geçen yıl Fransa'daki Bastille Günü törenlerinden etkilenmesinin ardından bu talebini üst düzey askeri yetkililere iletti.







Başkan daha sonra "Gördüğüm en iyi askeri geçit törenlerinden biriydi. Uğraşıp daha da iyisini yapmak zorundayız" dedi.





Muhalefetteki Demokrat Partililer ise, Trump'ın planını, otoriter ülkelerin askeri güçlerini sergilediği törenlere benzetti.





Trump'ın askeri geçit töreni planları ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından duyuruldu ve daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından doğrulandı.





Sanders "Başkan Trump, ülkemizi güvende tutmak için her gün hayatlarını riske atan silahlı kuvvetler mensuplarına inanılmaz büyük bir destek veriyor. Savunma Bakanlığı'ndan tüm Amerikalıların minnettarlığını gösterebileceği bir kutlama yapılması olasılığını incelemesini istedi" dedi.





Başkent Washington'daki askeri geçit törenleri genelde sadece bir savaşın sonundaki zaferi kutlamak için yapılıyor.





Pentagon'un olası törenin ayrıntılarını değerlendirdiği bildirilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi Washington Post'a yaptığı açıklamada, planların hala "beyin fırtınası" aşamasında olduğunu belirtti.



