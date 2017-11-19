Trump nükleer silahları kullanmak isterse...

Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslarası Güvenlik Forumu’nda konuşan ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten burada dikkat çekici açıklamalar yaptı.







ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahları yasal olmayan bir şekilde kullanma ihtimaline ilişkin bir soru üzerine ABD’li general, "Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor. Biz aptal insanlar değiliz. Bunlar hakkında çok düşünüyoruz. Böyle bir sorumluluğunuz varsa nasıl olur da bu konu üzerine kafa yormazsınız?" diye konuştu.





Trump'ın nükleer saldırı karar alması durumunda emre uymayacağını açıklayan Hyten sözlerine şöyle devam etti:





“Eğer kararı yasa dışı ise ne olacak? Ben şunu diyeceğim 'Sayın Başkan bu yasadışıdır.' Ve Trump'ın ne yapacağını tahmin edin. 'Yasal olan ne?' diye soracak. Biz de söz konusu durumda kullanmak üzere, farklı kapasitelerimizin bir araya getirdiğimiz seçenekler sunacağız. İş bu şekilde yürür."