Trump nükleer anlaşmayı feshedecek mi?

İran'ın nükleer programı konusunda 5+1 ülkeleri ile İran hükümeti arasında 2015 yılında varılan anlaşma, dünyayı biraz daha güvenli hale getirecek ender diplomatik başarılardan biri olarak algılanmıştı. Aynı anlaşma ABD Başkanı Donald Trump için ise "tüm zamanların en kötü anlaşması."

Şimdilerde bu anlaşmanın geleceği tehlikede. ABD yönetiminin bundan böyle İran konusunda nasıl tavır alacağını Trump'ın bugün ulusa ve dünyaya sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor. ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarını tam olarak yerine getirdiğini ve bu anlaşmaya bağlı olarak İran‘a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini her 90 günde bir Kongre'ye onaylamakla yükümlü. Trump bu onaylama işlemine yanaşmayacak olursa, o durumda Kongre'nin kaldırılmış olan yaptırımları yeniden devreye sokması için 60 gün süresi olacak.





Trump için yenilir yutulur olmayan lokma





Trump şimdiye kadar İran'ın anlaşmaya sadık kaldığını iki kez tescil etmişti. Harvard Üniversitesi'nde İran'a uygulanan yaptırım sistemini araştıran siyasal bilimci Sascha Lohman, son dönemde Trump'ın bu anlaşmaya ilişkin çok olumsuz açıklamalarda bulunduğunu, önümüzdeki pazar günü 90 günlük sürenin dolmuş olacağını ve Trump'ın bu defa onaya yanaşmayabileceğini belirtiyor.

Sascha Lohman bu riskli tavrın iç polikitada puan toplamaya yönelik olduğunu söylüyor. Lohman, Trump'ın tescil belgesini iptal etmenin yanı sıra İran'a uygulanan yaptırım kolaylıklarını tek taraflı olarak kaldırma imkanına da sahip olduğuna işaret ediyor. Trump'ın örneğin ABD Maliye Bakanlığı'na direktif vererek, Airbus ya da Boeing konusunda verilen izinlerin geri çekilmesini sağlayabileceğini söylüyor. Ancak şimdiye kadarki tüm açıklamaların Trump'ın iç politikayı göz önünde tutarak verdiği mesajlar olarak kalabileceği de belirtiliyor.





ABD Savunma Bakanı Mattis anlaşmada kalmaktan yana





Trump'ın bir takım siyasi manevralar yaparak nükleer anlaşmanın geleceği konusunu Kongre'ye pas ettiği yorumları yapılıyor. Siyasi gözlemciler Ameirkan hükümet temsilcilerinin Kongre'ye nükleer anlaşma konusunda olumlu rapor vermelerinin de belki karar yetkisinin Kongre'ye paslanmış olması ile ilgisi olacağını öne sürüyorlar. Nitekim ABD Savunma Bakanı James Mattis 3 Ekim'de bir milletvekilinin "ABD'nin bu anlaşmanın sürmesinden yana tavır alması şu anda ülkenin güvenlik çıkarlarına uygun düşüyor mu?" sorusuna Mattis, "Kesinlikle evet" diye yanıt vermişti.



