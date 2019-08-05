Trump nefret suçu için idam cezası istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio’daki 29 kişinin öldüğü saldırılar sonrası nefret suçları ve toplu katliamlar için idam cezasının yasalaşmasını önerdi. Beyaz Saray’daki konuşmasında Trump idam cezasının nefret suçu ve toplu katliamlar için hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.







29 insanının öldüğü onlarca kişinin yaralandığı saldırıları yeterince kınamadığı eleştirileri üzerine Trump Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Trump yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığı’na nefret suçu ve toplu katliamlar için idam cezasının yasalaşması teklifinde bulundu.





‘BU UĞURSUZ İDEOLOJİ YENİLGİYE UĞRATILMALI’





“Beyaz ırkın üstünlüğü savunuculuğunu ve bağnazlığı kınamak zorunda olduklarını” söyleyen Trump, “Bu uğursuz ideolojiler yenilgiye uğratılmak zorunda” ifadelerini kullandı.