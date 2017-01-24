Trump NATO'yla ilgili fikrini değiştirdi

Trump'tan NATO'ya bağlılık sözü







ABD Savunma Bakanı James Mattis, görevinin ilk gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile ayrı ayrı görüştü.





Pentagon yapılan yazılı açıklamada, Mattis’in Stoltenberg’e “NATO’nun ABD için çok önemli olduğunu ve Washington’ın ittifaka bağlılığını koruyacağını” söylediği ifade edildi.

Trump, 8 Kasım seçimlerinden önce ve seçimi kazandıktan sonra NATO’ya eleştiriler yöneltmiş, İttifak’ı “köhne” bir yapı olarak nitelendirmişti.