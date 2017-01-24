Trump NATO'yla ilgili fikrini değiştirdi

Trump'tan NATO'ya bağlılık sözü
ABD Savunma Bakanı James Mattis, görevinin ilk gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile ayrı ayrı görüştü.
Pentagon yapılan yazılı açıklamada, Mattis’in Stoltenberg’e “NATO’nun ABD için çok önemli olduğunu ve Washington’ın ittifaka bağlılığını koruyacağını” söylediği ifade edildi.
Trump, 8 Kasım seçimlerinden önce ve seçimi kazandıktan sonra NATO’ya eleştiriler yöneltmiş, İttifak’ı “köhne” bir yapı olarak nitelendirmişti.
TILLERSEN'N DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI YOLU AÇILDI
Öte yandan ABD'de Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Rex Tillerson için bir oy farkla onay kararı aldı.
64 yaşındaki Tillerson, 10 Demokrat üyenin tamamının aleyhteki oyuna karşı, 11 Cumhuriyetçi üyenin tamamının lehteki oyuyla onaylandı.
Oylamanın kaderini değiştiren isim, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio oldu. Rubio’nun karşı tutumunu değiştirmesiyle Tillerson için onay kararı çıktı.
Rubio, dünyanın en değerli halka açık şirketi enerji devi ExxonMobil’in eski Başkanı ve CEO’su Tillerson’ı Rusya ile ilişkileri nedeniyle eleştiriyordu.
Son oylama ise Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da yapılacak.